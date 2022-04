बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री, मरियम गृहमंत्री... कैसी होगी पाकिस्तान के अगले पीएम शहबाज शरीफ की कैबिनेट?

International

इस्लामाबाद, अप्रैल 10: पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिर गई और शहबाज शरीफ को विपक्षी पार्टियों ने सामूहिक तौर पर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है और शहबाज शरीफ का नामांकन भी दायर कर दिया गया है। लेकिन, अब पाकिस्तान में चर्चा इस बात पर है, कि आखिर पाकिस्तान के प्रमुख मंत्रालय किन नेताओं को मिलेंगे। क्योंकि, शहबाज शरीफ की सरकार कई विपक्षी पार्टियों की बैसाखी पर बनी है, और हर सहयोगी पार्टी को 'मालदार' मंत्रालय चाहिए।

Special thanks to media, civil society, lawyers, my Quaid Nawaz Sharif, Asif Zardari, Maulana Fazal-ur-Rehman, Bilawal Bhutto, Khalid Maqbool, Khalid Magsi, Mosin Dawar, Ali Wazir, Amir Haider Hoti & leaders & workers of all political parties for standing up for the Constitution!

Bilawal Bhutto can be made the next foreign minister and Maryam Nawaz the interior minister in the next government of Pakistan.