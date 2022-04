सूर्य पर फिर से हुआ बड़ा धमाका, गुरुवार तक इस गति से पृथ्वी से टकराएगा CME,जारी हुआ अलर्ट

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 12 अप्रैल: सोमवार को सूरज की सतह पर एक और प्राकृतिक घटना हुई है, जिसका असर धरती पर भी महसूस किया जा सकता है। इस महीने सूर्य की गतिविधियां काफी बढ़ी हुई हैं। वहां जो विस्फोट हुआ है, उसकी वजह से एक बार फिर से धरती की और बहुत भयावह रफ्तार से कोरोनल मास इजेक्शन ( सीएमई) बढ़ रहा है, जिसके चलते भू-चुंबकीय तूफान पैदा होने की आशंका है। इसकी सूचना मिलते ही पावर सिस्टम को अलर्ट किया गया है और स्पेसक्राफ्ट को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है।

//CESSI SPACE WEATHER BULLETIN//11 April 2022//SUMMARY: QUIET TO MODERATE SPACE WEATHER CONDITIONS// A halo CME was detected by SOHO LASCO on 11 April. Our model fit indicates a very high probability of Earth impact on 14 April, 2022 with speeds ranging between 429-575 km/s + pic.twitter.com/MRFNuLI2hS

English summary

There has been an explosion on the sun again, coronal mass ejection, geomagnetic storm and solar radiation storm will be expected to hit the earth by Thursday