International

oi-Richa Bajpai

बेरूत। मंगलवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में एक जोरदार ब्‍लास्‍ट हुआ। किसी परमाणु परीक्षण की तरह हुए इस ब्‍लास्‍ट ने 135 लोगों की जान ले ली है तो वहीं 5,000 लोग जख्मी हैं। ब्‍लास्‍ट के बाद अब लेबनान की सैटेलाइट तस्‍वीरें सामने आई हैं। इन तस्‍वीरों से साफ पता लग रहा है कि ब्‍लास्‍ट ने किस कदर बेरूत को नुकसान पहुंचाया है। लेबनान की सरकार ने जांच एजेंसी से कहा है कि वह जल्‍द से जल्‍द इस ब्‍लास्‍ट की जिम्‍मेदारी तय करे।

यह भी पढ़ें-बेरूत में वेडिंग शूट में कैद हुआ धमाके का मंजर

लेबनान की सरकार ने ब्‍लास्‍ट की जांच कर रही समिति को चार दिनों का समय दिया है। इन चार दिनों के अंदर उन्‍हें दोषियों का पता लगाना होगा। विदेश मंत्री शारबिल वहाबी ने फ्रेंच रेडियो को इस बात की जानकारी दी है। वहीं फ्रांस के राष्‍ट्रपति इमैनुएल मैंक्रों ने देश को मदद की पेशकश की है। मैंक्रें ने ब्लास्‍ट के बाद बेरूत का दौरा किया और नागरिकों को पूरे समर्थन का वादा किया। लेकिन इसके साथ ही उन्‍होंने यह भी कहा कि जब तक लेबनानी नेता सुधार प्रक्रिया नहीं शुरू करते हैं तब तक लेबनान को ऐसे ही डूबता रहेगा। अभी तक यह स्‍पष्‍ट नहीं है कि ब्‍लास्‍ट क्‍यों हुआ। वहीं अधिकारियों का कहना है कि बेरूत में जो ब्‍लास्‍ट हुआ वह बंदरगाह पर असुरक्षित तरीके से कई वर्षों से ऐसे ही पड़े विस्‍फोटकों की वजह से यह घटना हुई है।

Before and after SkySat imagery shows the impact of yesterday’s explosion in Beirut.

Imagery captured on May 31, 2020 and today, August 5, 2020. pic.twitter.com/8zCLDOZn4w