चीनी प्रोजेक्ट्स को लेकर फूंक-फूंककर कदम रखता बांग्लादेश, शेख हसीना ने भारत को क्यों दोस्त चुना?

oi-Abhijat Shekhar

ढाका, जून 13: बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस महीने के अंत में पद्मा पुल का उद्घाटन करने जा रही है, जिसे चीन ने तैयार किया है और इस पुल को लेकर दावा किया जाता है, कि ये पुल बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलकर रख देगा, लेकिन बांग्लादेश के अधिकारियों का कहना है कि, ढाका चीन के आर्थिक सहायता से बनने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी सावधानी बरत रहा है।

English summary

Bangladesh has canceled the 10 billion dollar project of China and said that Bangladesh does not need this project.