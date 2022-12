बच्चा बनाने वाली फैक्ट्री को पहली बार देखिए, जानिए क्या है 'बेबी पॉड', दुनिया का पहला कृत्रिम गर्भ?

एक्सपर्ट का कहना है, कि अगर नैतिकता के सवाल को हटा दिया जाए, तो अगले 15 सालों में कृत्रिम गर्भ से बच्चों का निर्माण पूरी दुनिया में शुरू हो जाएगा और ये काफी सुरक्षित और दर्दरहित टेक्नोलॉजी है।

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

Baby in a Pod: क्या आपने कभी किसी फैक्ट्री जैसे माहौल में बच्चे के 'उत्पादन' की कल्पना की है? 1999 में आई हॉलीवुड की फिल्म मैट्रिक्स में इंसानों के निर्माण का एक दृश्य दिखाया गया था, जिसमें दिखाया गया था, कि इंसान फैक्ट्री में बन रहे हैं। लेकिन, अब ये कल्पना हकीकत का रूप ले सकती है और दुनिया में पहली बार बच्चा बनाने वाली फैक्ट्री का निर्माण करने को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस फैक्ट्री में बच्चों का निर्माण किया जाएगा और इस वीडियो में भविष्य से संबंधित कई बातें की गई हैं।

EctoLife - Erasing humanity from humans. Grow your baby in a pod, with fake nutrients in a fake environment. What could go wrong? pic.twitter.com/KugieSbNh3

Elon Musk की तिजोरी तेजी से हो रही खाली, नहीं रहे दुनिया के सबसे अमीर, जानिए किसने पछाड़ा?

English summary

Baby in a Pod: Know what is EctoLife, the world's first artificial womb, from which children will be born?