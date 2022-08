अंतरिक्ष से दिन के उजाले में पृथ्वी पर दिखी रहस्यमयी चमकदार चीज, एस्ट्रोनॉट ने बताई हकीकत

International

oi-Love Gaur

नई दिल्ली: अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, इसकी सैकड़ों तस्वीरें सामने आ चुकी है। जब भी कोई पृथ्वी या फिर दूसरे ग्रह की बात होती है तो लोग रोमांचित हो उठते हैं। इतना ही नहीं पृथ्वी पर आए दिन रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं। इसकी कड़ी में अब आसमान से पृथ्वी पर एक चमकदार चीज दिखी, जो काफी ज्यादा चमकीली थी। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गईं हैं। जिसकी हककीत एक अंतरिक्ष यात्री ने बताई है।

Intriguing sight! A bright dot in the Negev desert…so unusual to see human-made lights in day passes! It’s a concentrated solar power plant, one of the technologies to get renewable energy from the Sun. With one of the world’s tallest solar power towers! #MissionMinerva pic.twitter.com/MFbCpXpxmG