एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कॉकटेल ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को किया बेअसर, भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, दिसंबर 17: कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ दुनिया की करीब करीब सारी वैक्सीन्स कम असरदार साबित हो रही हैं। ऐसे में पहली बार वैक्सीन्स को लेकर खुशखबरी मिली है। प्रयोगशाला में रिसर्च के दौरान पता चला है कि, भारत में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका की कॉकटेल वैक्सीन ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को निष्क्रीय कर दिया है।

English summary

AstraZeneca's cocktail vaccine Evushield has neutralized the Omicron variant of the corona virus, which is great news for the world as well as India.