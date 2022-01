11 जनवरी को पृथ्वी को 'छूते' हुए गुजरेगा विशालकाय एस्टेरॉइड, नासा ने बताया धरती के लिए 'खतरा'

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जनवरी 02: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि, इस साल 5 एस्टेरॉयड के धरती से 'टकराने' का खतरा है और जिनमें से एक एस्टेरॉयड 11 जनवरी को पृथ्वी के बेहद करीब से निकलेगा। नासा ने इस एस्टेरॉयड को पृथ्वी के लिए संभावित खतरे के तौर पर सूचिबद्ध किया है। नासा के मुताबिक, इस एस्टेरॉयड का आकार 100 मीटर से ज्यादा है और ये पृथ्वी के लिए 'संभावित खतरा' है। इस एस्टेरॉयड यानि क्षुद्रग्रह के अलावा, अंतरिक्ष एजेंसी ने यह भी कहा कि, एक ही महीने में दो क्षुद्रग्रह पृथ्वी के पास से गुजरने वाले हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से एक का आकार एक बड़ी इमारत से ज्यादा बड़ा है।

English summary

The 104-meter-long giant asteroid will pass very close to the Earth on January 11, which NASA has issued a warning saying as a potential danger.