अशरफ गनी ने फेसबुक से की तालिबान को मान्यता देने की अपील, ट्विटर पर कहा, अकाउंट हो गया हैक

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, सितंबर 27: अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के एक फेसबुक पोस्ट को देखकर पूरी दुनिया चौंक गई। अशरफ गनी के फेसबुक पेज से एक पोस्ट किया गया, जिसमें कहा गया कि वो दुनिया से अपील करते हैं कि तालिबान को मान्यता दे दे, लेकिन फिर ट्विटर पर आकर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया है।

न्यूयॉर्क में आलीशान जिंदगी जीती हैं अशरफ गनी की बेटी, पिता हुए हैं अफगानों के अरबों रुपये लेकर फरार

English summary

Ashraf Ghani's Facebook has been appealed to recognize the Taliban, on which the former President of Afghanistan has said that his Facebook account has been hacked.