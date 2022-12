लंदन में नाइजीरियन सिंगर असके को देखने के लिए मची भगदड़, 8 घायल, 4 की हालत गंभीर

नाइजीरियाई गायक असके के संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुति के दौरान अचानक भीड़ बढ़ गई। इसके बाद लोग O2 ब्रिक्सटन एकेडमी में घुसने की कोशिश करने लगे। इससे आयोजन स्थल पर भगदड़ मच गई जिसकी जद में कई लोग आ गए।

लंदन के ब्रिक्सटन में एक म्यूजिक कंसर्ट के दौरान एक हादसे में 8 लोग घायल हो गए। इनमें से 4 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि यह घटना गुरुवार की रात तब हुई जब बड़ी संख्या में लोगों ने मेगास्टार असके के संगीत कार्यक्रम में बिना टिकट ही आयोजन स्थल में घुसने की कोशिश की।

बिना टिकट ही एकेडमी में घुसने की कोशिश

मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा कि नाइजीरियाई गायक असके के संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुति के दौरान बेहद भीड़ थी। इस दौरान लोग बिना टिकट के ही O2 ब्रिक्सटन एकेडमी में घुसने की कोशिश करने लगे। इससे आयोजन स्थल पर भगदड़ मच गई जिसकी जद में कई लोग आ गए। पुलिस ने कहा कि 8 गंभीर रूप से घायल लोगों को एंबुलेस से अस्पताल ले जाया गया जबकि 2 मामूली घायल लोगों का वहीं इलाज किया गया। पुलिस ने कहा इन सभी लोगों की ऐसी स्थिति कुचले जाने की वजह से हुई है। ब्रिक्सटन पुलिस ने पुष्टि की कि घटना के दौरान एक पुलिस अधिकारी पर हमला करने के संदेह में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

