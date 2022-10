जानिए उस टेक्नोलॉजी के बारे में, जिससे एयरलाइंस को पहले ही पता होगा, आप टिकट के लिए कतना खर्च करेंगे

International

oi-Abhijat Shekhar

Artificial Intelligence: विज्ञान की लगातार तरक्की के साथ इंसानों की जिंदगी डेटा में उलझता जा रहा है और टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को नियंत्रित करना शुरू कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एयरलाइंस कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभर रहा है, जिससे कंपनियों को पहले ही पता चल जाता है, कि एक यात्री टिकट खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से यात्रियों से 'आदर्श किराया' वसूलने का दावा किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से यात्रियों से जितना संभव हो, उतना राजस्व निचोड़ने में मदद मिल रही है, ताकि एविएशन सेक्टर को सबसे बड़े संकट से बाहर निकाला जा सके।

English summary

Airlines will now find out in advance how much the passenger is willing to spend for the flight.