पूर्वी लद्दाख सेक्टर में गोगरा हाइट्स से पीछे हटे चीनी सैनिक, क्या अब तनाव खत्म हो जाएंगे?

नई दिल्ली/ बीजिंग, 13 सितंबर : भारत और चीन की सेनाओं ने आज पूर्वी लद्दाख सेक्टर में पेट्रोलिंग पॉइंट-15 के पास गोगरा हाइट्स-हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र से हटने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। सरकारी सूत्र के अनुसार, दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की स्थिति का सत्यापन भी पूरा कर लिया है। भारत और चीन के बीच कई दशकों से सीमा विवाद चला आ रहा है। बता दें कि, 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत, चीन की सेनाओं के बीच गतिरोध बढ़ने से दोनों देशों के बीच संबंध काफी बिगड़ गए थे।

English summary

Armies of India & China today completed disengagement process in Gogra Heights-Hot Springs area near Patrolling Point-15 in eastern Ladakh sector. The 2 sides have also completed verification of each others positions adapter pulling back troops from friction point as per Govt Sources.