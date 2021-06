चेतावनी: आर्कटिक में दोगुना तेजी से पिघल रहा है बर्फ का पहाड़, बहुत बड़े खतरे की तरफ बढ़ी दुनिया

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जून 04: आर्कटिक में मौजूद बर्फ के पहाड़ काफी तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि उन्होंने जो अनुमान लगाया था, उससे दोगुनी तेजी से बर्फ का पिघलना जारी है और दुनिया के लिए बहुत बड़े खतरे का अलार्म बज रहा है। लेकिन, दुनिया उस चेतावनी को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक आर्कटिक के समुद्र में मौजूद बर्फ की शिलाएं काफी तेजी से पिघल रही हैं।

English summary

The ice sheet in the Arctic is thinning at twice as fast as predicted, posing a major threat to the world.