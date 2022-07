भारत के 'बेटे' से नफरत है बोरिस जॉनसन को! नहीं चाहते ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने

International

oi-Artesh Kumar

लंदन, 16 जुलाई : ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की रेस में भारतीय मूल के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक का नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कार्यवाहक पीएम बोरिस जॉनसन ने कथित तौर पर अपने सहयोगियों से कहा है कि, वे किसी का भी समर्थन करें लेकिन ऋषि सुनक का नहीं। बता दें कि, सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के बोरिस जॉनसन ने 7 जुलाईको पार्टी के नेता के तौर पर इस्तीफा दे दिया था। द टाइम्स की खबर की माने तो बोरिस जॉनसन ने पार्टी नेतृत्व हासिल करने की रेस में पिछड़ गए नेताओं से ऋषि सुनक का समर्थन नहीं करने का आग्रह किया है।

English summary

Even though Rishi Sunak seems to be the favourite in the British prime ministerial race, he couldn't manage to get the right recognition from Boris Johnson. In fact, Johnson, who was forced to resign, asked those who were knocked out of the PM race to ‘back anyone but Rishi Sunak,’ as per a report by UK news agency The Times.