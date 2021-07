दलाई लामा के प्रतिनिधि से अमेरिकी विदेश मंत्री ने की मुलाकात, नई दिल्ली में बैठक से भड़का चीन

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जुलाई 28: अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने दलाई लामा के प्रतिनिधि से मुलाकात की है, जिसके बाद चीन का भड़कना तय माना जा रहा है। बुधवार को नई दिल्ली में तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के एक प्रतिनिधि से अमेरिकी विदेश मंत्री ने मुलाकात की है। नई दिल्ली में दलाई लामा के प्रतिनिधि के साथ सिविल सोसाइटी के भी कुछ सदस्य शामिल थे।

अमेरिकी विदेश मंत्री Antony Blinken ने पहुंचाया बाइडेन का संदेश, भारत के साथ अहम घोषणाएं

English summary

The US Secretary of State has held an important meeting with the Dalai Lama's representative in New Delhi, which is believed to provoke China.