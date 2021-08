जिसे तालिबान कभी हरा नहीं सका, उसके बेटे ने अब खोला मोर्चा, अमेरिका से मांगे हथियार

International

काबुल, 19 अगस्त: तालिबान ने अफगानिस्तान पर अब पूरी तरह के कब्जा जमा लिया है। काबुल पर कब्जे के बाद अब तालिबान ने 'इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान' के गठन की भी घोषणा कर दी। वहीं रोजाना काबुल से गोलियां और लोगों को मौत के घाट उतारने की खबरें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ तालिबान पूरे देश में अपना कानून लागू करने की कवायद में है। इस बीच तालिबान के खिलाफ पहले विरोध की आवाज बुलंद हो गई हैं, जिसके तहत पंजशीर में 'नॉर्दर्न अलायंस' का झंडा फहराया गया है। तालिबान की क्रूरता के खिलाफ लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। यही नहीं अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने अमेरिका से हथियार भी मांगे हैं।

12 साल से ऊपर की लड़कियों को सेक्स स्लैव बनाने के लिए घर-घर दस्तक दे रहे तालिबानी लड़ाके

#BREAKING

Ahmad Masoud in #Panjshir valley with his patriots urging Afghans to join him for the freedom of their country. @ahmadmassoud01 is the son of the legendary national hero of #Afghanistan -- Ahmad Shah Massoud. #Kabul #Afghan_lives_matter

pic.twitter.com/Z3eKj9Xktc