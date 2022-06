अफगानिस्तान में खजाने की खोज, प्राचीन बौद्ध सिटी को ध्वस्त करेगा चीन, कैसे रूकेगा ड्रैगन?

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, जून 22: अफगानिस्तान पर हुकूमत करने वाले तालिबान ने देश में मौजूद बहुमूल्य खजाने की तलाश की जिम्मेदारी चीनी ड्रैगन को दे दी है और चीनी ड्रैगन इसके लिए पागल हाथी की तरफ विध्वंस मचाने पर आमादा है, भले ही इसके लिए प्राचीनतम शहरों को भी ध्वस्त क्यों ना कर दिया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पास स्थिति विशाल चोटियों पर बना एक प्राचीन बौद्ध शहर हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। दुनिया के सबसे बड़े तांबे के भंडार को निकालने के लिए इस प्राचीन बौद्ध विरासत को चीन ने निगलना शुरू कर दिया है।

गेहूं के बाद चावल संकट में फंस सकती है दुनिया, भारत पर उम्मीद भरी नजर, परेशान हुए दर्जनों देश

English summary

Due to the excavation of the Chinese company in Afghanistan, the name of the ancient Buddhist city is about to be erased.