अमेरिका: व्हाइट हाउस में मनाई गई अब तक की सबसे बड़ी दिवाली, जो बाइडेन-कमला हैरिस ने दी बधाई

US White House biggest Diwali: अमेरिका में अब तक की सबसे बड़ी दिवाली मनाई गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रथम महिला जिल बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने व्हाइट हाउस में दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया। इस खास मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारतीय मूल के अमेरिकी से व्हाइट हाउस में मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। व्हाइट हाउस में दिवाली समारोह के दौरान भारतीय संस्कृति की तरह दीये जलाए गए, पटाखे फोड़े गए, मिठाईयां बांटी गईं। भारतीय अमेरिकियों के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने दिवाली समारोह मनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोगों को दिवाली की बधाई दी है।

इस खास मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, ''दिवाली हमें याद दिलाती है कि हम में से हर किसी के पास दुनिया में रोशनी लाने की शक्ति है। यह एक विकल्प है और हम इसे रोज चुनते हैं, चाहे यहां अमेरिका में हों या भारत में जो आजादी के 75 साल मना रहा है।

US President Joe Biden, First lady Jill Biden and Vice-President Kamala Harris interact with Indian Americans amid Diwali celebrations at the White House

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, ''हम आपकी (भारतीय अमेरिकियों )मेजबानी करके सम्मानित महसूस कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में आयोजित होने वाले इस तरह का यह पहला दिवाली समारोह है, जो इतनी बड़ी है। हमारे पास इतिहास में पहले से कहीं अधिक एशियाई-अमेरिकी हैं। हम आपको दिवाली को अमेरिकी संस्कृति का हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद करते हैं।''

भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा, ''कई संस्कृतियों की तरह दिवाली हमें याद दिलाती है कि हम दुनिया में एक दूसरे में और अपने आप में रोशनी देखें। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें शांति, न्याय के लिए लड़ना चाहिए चाहे फिर कोई भी ताकत नफरत और विभाजन फैलाती रहे।''

To everyone celebrating the Festival of Lights here in the United States and around the world, happy Diwali! pic.twitter.com/0DPlOaqhMO