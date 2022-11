Alien News: एलियंस की जानकारी हुई लीक तो दुनिया की अर्थव्यवस्था कर जाएगी क्रैश, बड़ी चेतावनी

International

oi-Abhijat Shekhar

Alien News: एलियंस को लेकर अकसर दावे होते रहते हैं, लेकिन अभी तक सार्वजनिक तौर पर सबूतों के साथ पुख्ता तरीके से नहीं कहा गया है, कि एलियंस असल में होते हैं या नहीं। हालांकि, दुनियाभर के कई वैज्ञानिक एलियंस के होने या फिर उनके नहीं होने को लेकर कई रिपोर्ट जारी कर चुके हैं। लेकिन, अब अमेरिका के एक लॉबिस्ट ने चेतावनी जारी की है, कि यदि एलियंस को लेकर जानकारियां सार्वजनिक कर दी जाएं, तो फिर उसका अंजाम काफी घातक होगा और दुनियाभर की अर्थव्यवस्था क्रैश कर जाएगी।

English summary

'If the US government makes the information about UFOs public, then the economy of the whole world will crash.'