एक हफ्ते में अलकायदा ने जारी किया दूसरा वीडियो, कहा- 'कश्मीर हमारा है', बाबरी का भी किया जिक्र

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अक्टूबर 12: विश्व के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठनों में से एक अलकायदा ने एक हफ्ते में दूसरी बार कश्मीर को लेकर वीडियो जारी किया है। अफगानिस्तान में तालिबान राज स्थापित होने के बाद कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के फिर से तेजी के साथ शुरू होने की आशंका जताई जा रही थी और अब अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों ने कश्मीर को लेकर वीडियो जारी करना और प्रोपेगेंडा फैलाने का खेल शुरू कर दिया है।

Al Qaeda has released a propaganda video on Kashmir for the second time in a week, titled 'Kashmir is ours', which also mentions the Babri Masjid.