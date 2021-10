Airlines: कोई पहिया खोलना भूल गया तो कोई इंजन, कोरोना के बाद कैसी गलतियां कर रहे हैं पायलट ? जानिए

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

न्यूयॉर्क, 15 अक्टूबर: हवाई यातायात धीरे-धीरे दुनियाभर में सामान्य हो रही हैं। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को भी इजाजत मिलने लगी है। लेकिन, करीब डेढ़ साल से भी ज्यादा वक्त से जिस तरह से एयरलाइंस इंडस्ट्री दुनियाभर में ठप पड़ी रही है, उसका भयावह दुष्परिणाम नजर आ रहा है। कई पायलट विमान उड़ाने के दौरान बड़ी-बड़ी गलतियां कर रहे हैं। उन्हें याद ही नहीं रहता कि उन्हें आगे कौन सा लीवर खींचना है या किस बटन को पुश करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही हफ्तों में ऐसा दर्जनों बार हो चुका है। अभी तक महज संयोग है कि सब कुछ सकुशल है। क्योंकि कई बार बहुत भयानक हादसा होते-होते आखिर वक्त में टला है। सबसे बड़ी बात ये है कि यह जानकारी कोई आधिकारिक नहीं है। पायलटों ने आपसी बातचीत में ही जाहिर की है।

English summary

Covid impact:there has been a problem of forgetting the pilots who returned to the cockpit after a long time, major plane accidents have been averted