ट्विटर के बिकने के बाद कंपनी के CEO पराग अग्रवाल ने कहा, भविष्य अनिश्चित, मेरे पास सभी सवाल के जवाब नहीं

वॉशिंगटन, 26 अप्रैल। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर में खरीद लिया। ट्विटर को खरीदने के बाद एलन मस्क ने अभिव्यक्ति की आजादी की वकालत करते हुए ट्वीट किया और कहा कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी सबसे अहम होती है। वहीं ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने ट्विटर के बिकने के बाद कहा कि ट्विटर का भविष्य अनिश्चित है।

Twitter has a purpose and relevance that impacts the entire world. Deeply proud of our teams and inspired by the work that has never been more important. https://t.co/5iNTtJoEHf