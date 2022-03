इमरान खान की राजनीति को जड़ से उखाड़ देगी फौज? पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, मार्च 28: पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत पंजाब की सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। जिसके बाद सवाल पूछे जा रहे हैं, कि क्या इमरान खान की पार्टी और उनकी राजनीति को जड़ से उखाड़ने की कोशिश में पाकिस्तान की आर्मी तुल गई है? आखिर पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या है और हाथ से पंजाब निकलते ही इमरान खान की राजनीति हमेशा के लिए कैसे खत्म हो जाएगी, आइये जानते हैं।

English summary

Is there an attempt to root out Imran Khan's politics in Pakistan? The government of Punjab province is also in trouble.