अमेरिका-उत्तर कोरिया के बाद अब रूस ने हाइपरसोनिक हथियार का किया परीक्षण, परमाणु पनडुब्बी से दागी मिसाइल

मॉस्को, अक्टूबर 04: अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बाद अब रूस ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाबी के साथ परीक्षण कर लिया है और इसके साथ ही विश्व में अब हाइपरसोनिक विध्वंसक हथियारों को लेकर एक नये किस्म की रेस शुरू हो गई है। रूस ने सोमवार को कहा कि उसने पहली बार पनडुब्बी से एक सिर्कोन (जिरकोन) हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने देश के वैज्ञानिकों की सराहना की है।

After America and North Korea, now Russia has also tested a hypersonic missile. Russia has claimed that its missile test has been successful.