Article 370 हटाने के तीन साल पूरे, इमरान खान ने उगला जहर, OIC ने मोदी सरकार से की बड़ी मांग

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अगस्त 05: जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने की तीसरी वर्षगांठ पर भारत जश्न मना रहा है, लेकिन पाकिस्तान में आज एक बार फिर से मातम मनाया जा रहा है और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर भारत की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर जहर उगला है। वहीं, इस्लामिक सहयोग संगठन, यानि ओआईसी ने भी अनुच्छेद 370 हटाने की तीसरी वर्षगांठ पर मोदी सरकार ने बड़ी मांगे की हैं।

On 5 Aug 2019 Modi govt violated UN SC resolutions & int law by illegally revoking Special Status of IIOJK. Modi govt then moved to commit a war crime under Fourth Geneva Convention by altering demography of IIOJK. They assumed the moves would crush spirit of Kashmiri resistance

#August 5, 2022 marks the third anniversary of the illegal and unilateral actions taken in the #Indian Illegally Occupied #Jammu and #Kashmir , which were followed by additional unlawful measures including illegal demographic changes. pic.twitter.com/Giq9ciOCgV

'वन चायना पॉलिसी' से आगे निकल चुका भारत, क्या अब ताइवान को लेकर नई नीति बनाने का वक्त आ गया?

English summary

Three years have been completed by the removal of Article 370 from Jammu and Kashmir, on which the Organization of Islamic Cooperation has demanded the reinstatement of Article 370 by the Modi government.