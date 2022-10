यूरोपीय सांसद ने ईरान की महिलाओं के समर्थन में काटे अपने बाल, कहा- बस अब बहुत हो गया...

International

स्ट्रासबर्ग, 5 अक्टूबर: अबीर अल सहलानी नाम की एक यूरोपीय सांसद ने ईरान में महसा अमिनी की मौत के बाद चल रहे विरोध के बीच महिलाओं के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए संसद में बहस के दौरान अपने बाल काट दिए। फ्रांस के एक प्रमुख नगर स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय संघ की बहस को संबोधित करते हुए, स्वीडिश राजनेता अबीर अल सहलानी ने कहा, "हम, यूरोपीय संघ के लोग और नागरिक, ईरान में पुरुषों और महिलाओं के खिलाफ सभी हिंसा को बिना शर्त और तत्काल रोकने की मांग करते हैं।"

Photo: Twitter

