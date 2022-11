एलियंस हो सकते हैं खतरनाक! हमें तैयार रहना होगा, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी

International

oi-Artesh Kumar

एलियंस (Aliens) को लेकर आए दिन कई ऐसे दावे किए जाते हैं जिनके बारे में जानकर वैज्ञानिक भी हैरत में पड़ जाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ब्रह्मांड में एलियन का अस्तित्व है? वैज्ञानिक सालों से इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। अब इन सवालों और चर्चाओं के बीच शोधकर्ताओं ने नया शोध केंद्र स्थापित किया है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि एलियंस के साथ आज नहीं तो कल संपर्क होना तय है। इस विषय पर यूके SETI (एक्सट्रा-टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के लिए खोज) रिसर्च नेटवर्क और सेंट एंड्रयूज विश्वविद्यालय मिलकर काम कर रहे हैं ताकि अगर एलियंस से कभी भी मानव का सामना हो तो हमें खुद को कैसे तैयार रखना होगा। इसके लिए किस तरह के प्रोटोकॉल को लागू किया जाना चाहिए इस पर गहन अध्ययन हो रहा है।

English summary

A new research hub has been set up to prepare humanity for first contact with aliens, which scientists warning that could take place as soon as tomorrow.