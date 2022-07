खुदा के लिए... 6 हजार 500 किलोमीटर पैदल चलकर हज करने मक्का पहुंचा शख्स, जानिए कौन हैं?

International

मक्का, 11 जुलाई : कई लोगों में ईश्वर को लेकर एक अलग ही आस्था देखने को मिलती है। उनके भगवान, अल्लाह के प्रति प्रेम देखकर लोग नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसे ही एक इराकी-कुर्दिश मूल के 52 साल के ब्रिटिश नागरिक हैं, एडम मोहम्मद, जिन्होंने 10 देशों की पैदल यात्रा करते हुए करीब 6,500 किमी की दूरी तय कर हज करने मक्का पहुंचे। उनकी आस्था को लोग सलाम कर रहे हैं।

Adam Mohamed, 52, walked through the Netherlands, Germany, Austria, Hungary, Serbia, Bulgaria, Turkey, Lebanon and Jordan to reach Saudi Arabia, covering a distance of almost 6,500 kilometers in 10 months and 25 days. He started in the UK on August 1, 2021 and arrive in Saudi Arabia last month.