134 साल पुराने इस टाइम कैप्सूल में छिपा है बड़ा रहस्य, अमेरिका में एक मूर्ति के नीचे दबा पड़ा था, देखिए Video

oi-Anjan Kumar Chaudhary

वर्जीनिया, 28 दिसंबर: अमेरिका में कम से कम 134 साल पुराना एक टाइम कैप्सूल मिला है, जिसमें अमेरिका के इतिहास से जुड़े कई राज छिपे हो सकते हैं। अमेरिकी राज्य वर्जीनिया के गवर्नर ने खुद इसकी जानकारी तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया पर साझा की है और अमेरिकी मीडिया भी इस इवेंट को जोर-शोर से कवर कर रही है। टाइम कैप्सूल के रूप में जो तांबे का बक्सा मिला है, उसके बारे में साल 1887 में ही वहां का अखबार काफी-कुछ लिख चुका है। जिस जगह से यह टाइम कैप्सूल मिला है, वहीं पर एक और बक्सा भी हाल ही में मिला था,लेकिन उसमें वो चीजें नहीं थीं, जिसकी अमेरिकी जनता और वहां की सरकार को तलाश रही है।

English summary

A 134-year-old time capsule has been found from beneath a statue in Virginia, USA, in which many historical relics are estimated to be hidden