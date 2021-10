चीन की 50% शहरी महिलाएं नहीं चाहतीं शादी करना, सामने आई ये बड़ी वजह

International

oi-Sagar Bhardwaj

बीजिंग, 12 अक्टूबर। चीन से एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। चीन की कम्युनिस्ट यूथ लीग द्वारा 'चाइनीज यूथ अर्बन पॉपुलेशन' नाम से किए गए एक अध्ययन के मुताबिक चीन के शहरी इलाकों में रहने वाली 50% युवा महिलाएं शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहती हैं। यह अध्ययन शहरी इलाकों में रहने वाले 18-26 वर्ष के 2,905 अविवाहित युवकों पर किया गया। सर्वे में सामने आया कि 44% महिलाओं ने शादी करने से मना कर दिया, जबकि इसके विपरीत 25% पुरुष ऐसे थे जिन्होंने शादी करने से इंकार कर दिया।

English summary

50% of urban women of China do not want to get married, this big reason came to the fore