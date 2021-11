शी जिनपिंग की तीसरी बार ताजपोशी तय, 'संविधान' को तिलांजलि देने कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की बैठक

International

oi-Abhijat Shekhar

हांगकांग, नवंबर 08: राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनने वाले हैं और आज से चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के सम्मेलन में इस बात पर मुहर भी लगनी करीब-करीब तय मानी जा रही है। इस हफ्ते चीन के राजनीतिक अभिजात्य वर्ग कम्युनिस्ट पार्टी के 300 से ज्यादा सदस्य इकट्ठे हो चुके हैं और इस मौके पर कम्युनिस्ट पार्टी अपने 100 साल के चीनी इतिहास को लेकर अपनी उपलब्धियों पर एक प्रस्ताव पारित कर सकती है, लेकिन सबसे अहम बात ये है कि, कि अब ये साबित हो चुका है कि, शी जिनपिंग का सन्यास नहीं हो रहा है।

English summary

Xi Jinping is almost certain to become the President of China for the third time. The meeting of the leaders of the Communist Party has started in Beijing from today.