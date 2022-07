खलघाट बस हादसा: महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश सरकार ने किया मुआवजे का एलान

Indore

oi-Naman Matke

इंदौर, 18 जुलाई: मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में बड़ा बस हादसा हो गया, जहां धार और खरगोन जिले की सीमा में खलघाट स्थित नर्मदा नदी में यात्री बस गिर गई। यात्री बस इंदौर से महाराष्ट्र के लिए जा रही थी, तभी अचानक पुल की रेलिंग तोड़ते हुए बस नर्मदा नदी में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि, पूरी की पूरी बस नदी में समा गई, जिस निकालने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हादसे की सूचना लगते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई, जहां ग्रामीणों के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य जारी है। वहीं इस दर्दनाक हादसे में अब तक 15 लोग अपनी जान गवा चुके हैं, जहां इन सभी लोगों के शव नदी से बाहर निकाल लिए गए हैं।

सीएम शिवराज ने कि महाराष्ट्र के सीएम से बात

खलघाट में हुए दर्दनाक हादसे ने सभी को हिला कर रख दिया, जहां इस हादसे के बाद बचाव कार्य जारी है, तो वहीं इस हादसे की सूचना जैसे ही सीएम शिवराज को लगी वैसे ही उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात की है। सीएम शिवराज ने इस दौरान महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम को हर संभव व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। इसी के साथ हादसे को लेकर जांच के निर्देश भी दिए गए हैं, तो वहीं मंत्री कमल पटेल को घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। वहीं मध्यप्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की है.

Till now, 13 bodies have been recovered. Rescue operation underway. I've spoken with Maharashtra CM and Dy CM. We're making every possible arrangement. Directions given for probe. I've also directed Min Kamal Patel to reach the spot: MP CM Shivraj Singh Chouhan on Dhar accident pic.twitter.com/XRYhL7QJBz