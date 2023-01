YSRC MLC रघुराम बोले- जनता की प्रतिक्रिया देख बीच में ही अपनी यात्रा खत्म कर देंगे नारा लोकेश

YSRC के तलसिला रघुराम ने कहा पुलिस द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के बाद ही पदयात्रा की अनुमति दी जाती है।

India

oi-Bhavna Pandey

आंध्र प्रदेश में सत्‍ताधारी YSRC और विरोधी पार्टी टीडीपी की लड़ाई तेज होती नजर आ रही है। टीडीपी जहां सत्‍ताधारी पार्टी को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है वहीं YSRC उसका मजबूती से करारा जवाब देकर बोलती बंद कर रही है। YSRC पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी तलसिला रघुराम ने टीडीपी नेतृत्व पर आरोप लगाया है कि 'येलो ब्रिगेड' डीजीपी द्वारा मांगे गए विवरण नहीं दे रही है और नारा लोकेश पदयात्रा के बारे में अनावश्यक विवाद खड़ा कर रहे हैं। रघुराम ने दावा किया कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर जनता की प्रतिक्रिया देखने के बाद लोकेश अपनी पदयात्रा बीच में ही समाप्त कर देंगे।

तलसिला रघुराम ने कहा पदयात्रा को अनुमति देने के लिए पुलिस द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के बाद ही पदयात्रा की अनुमति दी जाती है। उन्‍होंने साफ किया कि किसी को भी पदयात्रा की अनुमति देने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। रघुराम ने आरोप लगाया कि उनके पिता चंद्रबाबू नायडू द्वारा जनसेना नेता पवन कल्याण को अधिक प्राथमिकता दिए जाने के कारण पदयात्रा पर जाने का फैसला करने के बाद लोकेश खुद पार्टी में अपनी संभावनाओं को लेकर चिंतित थे।

रघुराम ने ये भी बताया कि पुलिस ने 2017 में लॉन्च से तीन दिन पहले वाईएस जगन मोहन रेड्डी की पदयात्रा को अनुमति नहीं दी गई थी। पुलिस द्वारा मांगी गई रूट मैप और अन्‍य विवरण देने के बाद ही पुलिस से जगन की पदयात्रा को अनुमति मिली थी। उन्‍होंने कहा पुलिस के लिए सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए विवरण मांगना बहुत स्वाभाविक है। टीडीपी डीजीपी द्वारा मांगी गई जानकारी को बिना हंगामे के उपलब्ध कराकर अनुमति प्राप्त कर सकती है।

रघुराम ने मजाक में कहा वाईएसआरसीपी लोकेश की प्रस्तावित पदयात्रा को लेकर चिंतित है। उन्‍होंने कहा लोकेश न तो मुख्य विपक्षी नेता हैं और न ही भीड़ खींचने वाले नेता हैं। वह सिर्फ पूर्व मंत्री हैं और पूर्व एमएलसी बनना है। हमारा मानना ​​है कि लोग लोकेश का नाम भी नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी के डीएनए में डर की कोई जगह नहीं है क्योंकि वह प्रतिद्वंद्वियों से सीधे लड़ना जानता है क्योंकि उसे लोगों का समर्थन प्राप्त है।

रघुराम ने डीजीपी से लोकेश की प्रस्‍तावित पदयात्रा के दौरान किसी भी अवांछित घटना के लिए टीडीपी नेताओं से अंडरटेकिंग लेने का अनुरोध किया। उन्‍होंने कहा पिछले एक महीने में नायडू की सभाओं के दौरान भगदड़ की दो घटनाओं हुईं जिसमें 11 लोगों की मौत के लिए केवल टीडीपी नेता ही जिम्मेदार हैं। टीडीपी नेताओं को वास्तव में अधिक जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए पुलिस को अपनी पदयात्रा से जुड़ा पूरा विवरण देना चाहिए।

English summary

YSRC MLC Raghuram said - Nara Lokesh will end his journey in the middle after seeing the reaction of the public