'एक बेटा पैदा करने वाली मां नागिन है',डासना मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद के वो बयान, जिनपर मचा हंगामा

नई दिल्ली, 08 जनवरी: 'जिन माता-पिता ने एक बेटा किया है, वो राक्षस हैं, सांप है, एक बच्चे को पैदा करने वाली मां को औरत मत समझिए... वो नागिन होती हैं...', ये बात किसी और ने नहीं बल्कि डासना मंदिर के पुजारी और महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा है। यति नरसिंहानंद द्वारा एक बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं के लिए कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के बाद हरिद्वार धर्म संसद (उत्तराखंड के हरिद्वार में एक संगठन) के खिलाफ पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये वही संगठन है, जो पिछले साल हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए मुसलमानों की हत्या के लिए खुलेआम आह्वान करने के लिए चर्चा में था। ऐसा पहली बार नहीं है जब डासना मंदिर के महंत पुजारी और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने ऐसा विवादित बयान दिया है। आइए जानते हैं कि यति नरसिंहानंद के वो बयान, जिनपर पहले भी विवाद हो चुका है।

“Those paπents [Hindus] have one son, they are demoΠs. That women who has just one child is a n@gin...that mother who only gives birth to just one child don't consider her a wom@n, she is a n@agin (cobra)...” Hate preacher Narsinghanand addressesing hundreds of women in Haridwar. pic.twitter.com/T0Ei2eQpjV

Yati Narsinghanand is saying:

1. Islam uses Muslim women as weapons, that sleep around and lie down anywhere

2. Sant-Sadhu should marry twice, so that there is more of "pure Hindu DNA" and increase their population

It's been ONLY 1 day since #BulliDealspic.twitter.com/5rhIchpyP8