पहलवानों के विरोध के बीच कुश्ती संघ की अयोध्या में होने वाली आज की बैठक रद्द, जानिए क्यों टाली गई मीटिंग

रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (डब्ल्यूएफआई) की वार्षिक आम बैठक( AGM) जो आज सुबह 10 बजे अयोध्या में शुरू होनी थी, उसे अचानक रद्द कर दिया गया है।

Wrestling Federation of India AGM: रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) की रविवार को 10 बजे अयोध्या में होने वाली वार्षिक आम बैठक (AGM) को रद्द कर दिया गया है। कुश्ती संघ की अयोध्या में होने वाली बैठक को ऐसे वक्त में रद्द किया गया है, जह भारत के ज्यादातर पहलवान रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह (brij bhushan sharan singh) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बृजभूषण शरण सिंह पर विनेश फोगाट, अंशु मलिक और साक्षी मलिक समेत कई महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने 22 जनवरी को अयोध्या में कुश्ती संघ की कार्यकारिणी बैठक बैठक बुलाई थी। लेकिन बैठक को अचानक रद्द करने का फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि वार्षिक आम बैठक को रद्द करने का फैसला खेल मंत्रालय की रोक की वजह से लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बैठक अब 4 हफ्ते बाद की जाएगी। आज होने वाली बैठक में बृजभूषण शरण सिंह अपना पक्ष र्यकारिणी के सदस्यों के सामने रखने वाले थे।

