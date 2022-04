38 साल में सबसे भीषण बिजली संकट, यूपी, दिल्ली, पंजाब समेत आपके राज्य का पूरा हाल जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 29 अप्रैल: गुरुवार को दोपहर बाद देश में बिजली की मांग रिकॉर्ड 204 गीगावॉट के स्तर तक पहुंच चुकी थी। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक सूरज से आग के गोले बरसने का अनुमान लगाया है, जिससे अंदाजा लग सकता है कि बिजली की मांग किस स्तर तक पहुंचने वाली है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के मुताबिक कोरोना से पूर्व के स्तर पर देखें तो कोयले की सप्लाई 16% बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन इसकी मांग 20% तक बढ़ चुकी है। लिहाजा देश भर के राज्यों में थर्मल पावर प्लांट में कोयले की किल्लत हो रही है और जिसके चलते कुछ राज्यों में बिजली की कटौती की नौबत आने की बात कही जा रही है। राजधानी दिल्ली में तो राज्य सरकार ने ही हाहाकार मचाना शुरू कर दिया है।

English summary

Severe power crisis in India, claims of coal shortage in thermal power plants. According to the Centre, coal and electricity are sufficient, the states are not buying. UP's condition is the best