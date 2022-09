हिमाचल में कांग्रेस का खेल बिगाड़ेगी AAP या BJP के डबल इंजन का तेल निकाल देगी ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

शिमला, 14 सितंबर: हिमाचल प्रदेश के पिछले तीन-साढ़े तीन दशकों के चुनावी इतिहास को देखें तो परंपरागत तौर पर विधानसभा चुनाव में इसबार कांग्रेस का पलड़ा भारी रहना चाहिए। प्रदेश की इसी स्थापित परंपरा को पलटने के लिए सत्ताधारी बीजेपी 'मिशन रिपीट' का दांव आजमा रही है। क्योंकि, यहां 1985 से ही कोई भी पार्टी लगातार चुनाव नहीं जीत पाती है। लेकिन, पंजाब में अप्रत्याशित जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी की जोरदार एंट्री ने उसके इस पड़ोसी राज्य के चुनावी गणित को फिलहाल थोड़ा सा अस्थिर कर रखा है। इसलिए, प्रदेश की चुनावी परंपरा के हिसाब से दो दलों के बीच में लड़ाई रहती है या फिर मुकाबला त्रिकोणीय होता है, इससे परिणाम पर काफी असर पड़ सकता है। हिमाचल में इसी साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं।

English summary

Aam Aadmi Party wants to make a bang in the Himachal Pradesh elections. But, poll analysts say that the contest may remain between the BJP-Congress