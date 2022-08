VIDEO: तेजस्वी के शपथ ग्रहण में पहुंची पत्नी राजश्री, शपथ के बाद कही ये बात

India

oi-Sushil Kumar

पटना, 10 अगस्त : बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद आज यानी बुधवार को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में तेजस्वी यादव के परिवार भी शामिल हुए। पत्नी राजश्री ने सभी लोगों का धन्यवाद दिया है। तेजस्वी की मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार की जनता को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि सभी के लिए बहुत अच्छा हुआ है। सब लोग बहुत खुश हैं। भाई तेज प्रताप यादव ने कहा कि काम करने के लिए सरकार बनाई है। युवाओं की सरकार है।

#WATCH | Family of Bihar's Dy CM, Tejashwi Yadav reacts after oath ceremony.

"I thank everyone," says his wife Rajshri

"It's good for people of Bihar, I thank them. All are happy," says mother-ex CM Rabri Devi

"We have come to power to work," says his brother Tej Pratap Yadav pic.twitter.com/9e1OvvXYPH