गुजरात से ओवैसी ने साधा CM योगी पर निशाना, कहा- आपको 'अब्बा जान' की जगह 'पिताजी' कहना चाहिए

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, सितंबर 20। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी की सियासत में 'अब्बा जान' पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है। दरअसल, सीएम योगी के एक बयान से यूपी की राजनीति में 'अब्बा-जान' शब्द की एंट्री हुई है। अब इसका इस्तेमाल सांप्रदायिक्ता के लिए किया जा रहा है। सोमवार को AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी गुजरात पहुंचे, जहां उन्होंने गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सीएम योगी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आखिर 'अब्बा जान' शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं, उन्हें तो इसकी बजाए 'पिताजी' कहना चाहिए।

ओवैसी ने योगी को लिया आड़े हाथ

असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि वो तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, आखिर वो अब्बा जान क्यों बोल रहे हैं, उन्हें तो पिताजी बोलना चाहिए था, योगी आदित्यनाथ डॉग विजिल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार आखिर बताती क्यों नहीं है कि प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान कितने लोग बेरोजगार हुए। ओवैसी ने बताया कि यूपी में 33 लाख युवा बेरोजगार हैं, जबकि सरकारी डेटा बताता है कि प्रदेश में बेरोजगारी दर 10 फीसदी है।

#WATCH | Why does he (UP CM Yogi Adityanath) say 'abba jaan'? He should say 'pita ji' instead. It is called dog-whistle politics: AIMIM chief Asaduddin Owaisi, in Ahmedabad, on recent statements by Yogi Adityanath pic.twitter.com/0ndqwk9xjU