आखिर ट्विटर पर क्यों ट्रेंड हुआ पनीर बटर मसाला, वजह जान शशि थरूर भी नहीं रोक पाए खुद को कमेंट करने से

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 21 जुलाई: दही, पनीर, मसाला आदि जैसे पैकेज्ड फूड, जो दैनिक क उपयोग की खाद्य वस्तुएं हैं, उसपर अभी हाल ही में 5 फीसदी जीएसटी लगाया गया है। इसी बीच ट्विटर पर हैशटैग पनीर बटर मसाला (paneer butter masala) ट्रेंड कर रहा है। पनीर बटर मसाला पर एक गणित का सवाल बनाया गया है, जिसपर हजारों ट्विटर यूजर ने कमेंट किया है। यहां तक कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर भी खुद को इस मुद्दे पर कमेंट करने से नहीं रोक पाए हैं। शशि थरूर ने भी 'पनीर बटर मसाला' को लेकर ट्वीट किया है।

I don't know who comes up with these brilliant WhatsAPP forwards but this one skewers the folly of the GST as few jokes have! pic.twitter.com/zcDGzgGOIQ