ड्रोन का पता लगाना क्यों है चुनौती ? भारत में इसे उड़ाने के नियम जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 29 जून: जम्मू एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले ने हालात की गंभीरता बयां कर दी है। हालांकि, यह समस्या कोई एक दिन में पैदा नहीं हुई है। कई वर्षों से ड्रोन अपने खतरे के प्रति आगाह कर रहा था, लेकिन शायद कभी इसकी चुनौती को उतनी गंभीरता से लिया ही नहीं गया। निश्चित रूप से अब हालात बदलने होंगे। क्योंकि, यह आतंकवाद का कितना बड़ा हथियार हो सकता है, उसका ट्रेलर दिख चुका है। ऐसा नहीं है कि देश में पहले से कोई भी एंटी-ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन, वह शायद इतनी भारी-भरकम है कि कुछ ही मौकों पर इस्तेमाल हो पाता है। यही नहीं देश में ड्रोन उड़ाने के नियम भी तय किए गए हैं, क्योंकि इससे संभावित खतरे की आशंका पहले से ही रही है। लेकिन, अब जान पर बनी है तो हर चीज पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया जा रहा है।

English summary

There are already rules for flying drones in India, it is not easy to detect them in the sky