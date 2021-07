दिशा परमार से फैंस ने पूछा आप सिंदूर क्यों नहीं लगाती? जानिए अभिनेत्री ने क्या दिया जवाब

India

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 29 जुलाई। सिंगर राहुल वैद्य और टीवी अभिनेत्री दिशा परमार इन दिनों सोशल मीडिया के हॉट टॉपिक्स में से एक हैं। हाल ही में पति-पत्नी बनने वाले राहुल-दिशा का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल-दिशा अपने फैंस के साथ लाइव चैट कर रहे हैं। इस चैट के दौरान दिशा से फैंस कुछ ऐसा प्रश्न करते हैं, जिसे सुनकर पहले तो राहुल-दिशा हैरान रह जाते हैं लेकिन बाद में दिशा ऐसा जवाब देती है, जिसे सुनकर हर कोई लाजवाब हो जाता है।

English summary

Why Disha Parmar Did Not Wear Sindoor after marriage? , after this , see actress reply, here is video, please have a look.