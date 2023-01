देवांशी सांघवी जैसे बच्‍चे क्‍यों बन रहे संन्‍यासी ?आखिर ऐसा क्‍या होता है और कौन सी ऐसी वजह है कि जैन धर्म में बड़े तो बड़े देवांशी सांघवी जैसे बच्‍चे तक दीक्षा लेकर साधू- साध्‍वी बन जाते हैं

Why children become monks: गुजरात के सूरत की एक नौ साल की बच्‍ची देवांशी सांघवी की हर ओर चर्चा हो रही है, वजह ये है कि हीरा व्‍यवसायी की नन्‍हीं सी बेटी ने अपनी आलीशान जिंदगी छोड़कर साध्‍वी बन चुकी हैं। जैन गुरु से दीक्षा लेकर संन्‍यास धारण करने वाली देवांशी की देश ही नहीं विदेश में भी चर्चा हो रही है। आलीशान और आराम की जिंदगी छोड़कर संन्‍यासी बनने वाली देवांशी को देखकर हर किसी के मन ये ही सवाल कौंध रहा है कि इतनी कम उम्र में ऐसा त्‍याग? आखिर ऐसा क्‍या होता है और कौन सी ऐसी वजह है कि जैन धर्म में बड़े तो बड़े देवांशी सांघवी जैसे बच्‍चे तक दीक्षा लेकर साधू- साध्‍वी बन जाते हैं ?

