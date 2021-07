कौन हैं TMC सांसद शांतनु सेन, जिन्हें पूरे मानसून सत्र के लिए राज्यसभा से किया गया बाहर

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 23 जुलाई: तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शांतनु सेन को आखिरकार सदन से बाहर होना ही पड़ गया है। पेशे से डॉक्टर टीएमसी सांसद ने अपने ट्विटर हैंडल पर जो प्रोफाइल फोटो लगाई है, उसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात लिखी है- 'आई कांट स्टे ऐट होम...आई एम हेल्थकेयर वर्कर'। लेकिन, अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्यसभा में भी भेजा है, तो भी जनता के परोक्ष प्रतिनिधि होने के नाते उनका कुछ फर्ज बनता है, जो कि गुरुवार को सदन में उनके आचरण में नहीं दिखा। आइए जानते हैं कि तृणमूल के ये नेता हैं कौन ?

English summary

TMC MP Santanu Sen is a doctor by profession and has been an attacker on the Modi government, he has also been a former president of IMA and is close to Mamata Banerjee