कौन हैं मेघा राजगोपालन, मुसलमानों पर चीन के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए मिला है पुलित्जर पुरस्कार

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 13 जून: चीन ने उइगर मुसलमानों को सभ्य बनाने के नाम पर डिटेंशन कैंपों में उनका क्या हाल बना रखा है, इसकी पोल भारतीय मूल की युवा और होनगार पत्रकार मेघा राजगोपालन ने खोलकर रख दी है। चीन जैसे देश की सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए मेघा ने जिस साहस का परिचय दिया, उसकी पहले से काफी तारीफ हो रही थी अब पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़े पुरस्कार माने जाने वाले पुलित्जर से नवाजकर उन्हें वह सम्मान दिया गया है, जिसकी वो हकदार हैं। कौन हैं मेघा राजगोपालन और भारत से उनका क्या नाता है, इस रिपोर्ट में उसी को ढूढ़ने की कोशिश की गई है।

English summary

Indian-origin Megha Rajagopalan has received the Pulitzer Prize for her report on the ongoing detention camps in China for Uighur Muslims, she hails from Tamil Nadu and has lived in the US since childhood