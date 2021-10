कौन हैं अमित खरे ? चारा घोटाले का किया था खुलासा, अब बने पीएम मोदी के सलाहकार

India

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर: झारखंड कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अमित खरे को पीएमओ में प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में की गई है, जब पीएमओ से पीके सिन्हा और अमरजीत सिन्हा जैसे दिग्गज सेवानिवृत अधिकारियों ने अपना पद छोड़ा है। खरे 30 सितंबर को शिक्षा मंत्रालय में सचिव पद पर रहते हुए आईएएस सेवा से रिटायर हुए हैं। करीब 36 साल का उनका नौकरशाह के रूप में कामकाज काफी बेदाग माना जाता है और वह लो-प्रोफाइल रहकर हाई-प्रोफाइल काम करने वाले अफसरों में गिने जाते रहे हैं। माना जा रहा है कि उनके इसी बैकग्राउंड को देखते हुए मोदी सरकार ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार का पद सौंपा है।

