ओमिक्रॉन आम सर्दी नहीं, आने वाले 2 हफ्ते काफी अहम: WHO चीफ साइंटिस्ट

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 05 जनवरी: देश कोरोना महामारी के तीसरी लहर का सामना कर रहा है। हाल ही में कोविड टॉस्क फोर्स के चीफ डॉ. एनके अरोड़ा ने कहा था कि देश में अब तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। वहीं अब विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने भारत को चेताया है और कहा कि आने वाले दिनों में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। इसके लिए आने वाले 2 हफ्ते काफी अहम हैं, क्योंकि इस स्थिति से निपटने के लिए भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस की रफ्तार तेज हो चुकी है। कोरोना के साथ-साथ ओमिक्रॉन के मामलों में भी चिंताजनक इजाफा हो रही है। देश में फिर से कोरोना के सक्रिय मामले 2 लाख से ज्यादा है, जबकि ओमिक्रॉन के मामले 2 हजार पार कर चुके हैं। इस बीच डब्ल्यूएचओ की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ओमिक्रॉन आम सर्दी नहीं है। इससे स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है। बड़ी संख्या में मरीजों के टेस्ट, सलाह और निगरानी के लिए सिस्टम का मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि ओमिक्रॉन के मामले में वृद्धि अचानक और भारी तेजी से हो सकती है।

#Omicron is NOT the common cold! Health systems can get overwhelmed. Important to have systems to test, advise and monitor large number of patients as the surge can be sudden and huge https://t.co/YSCcYFBCB7