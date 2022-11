Aerosol pollution क्या है ? महाराष्ट्र पर मंडरा रहा है बड़ा संकट

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Aerosol pollution in Maharashtra: राजधानी दिल्ली पिछले कुछ हफ्तों से खतरनाक वायु प्रदूषण की चपेट में है, लेकिन महाराष्ट्र का संकट भी कम गंभीर नहीं है। यहां एयरोसोल प्रदूषण का स्तर बहुत ही खतरनाक श्रेणी में जाने वाला है और राज्य सरकार को तत्काल इसके लिए उपाय करने की सलाह दी गई है। एक शोध हुआ है, जिसके मुताबिक महराष्ट्र पर यह संकट थर्मल पावर प्लांट पर अत्यधिक निर्भरता को माना गया है, जिसकी वजह से हवा में ठोस कण और तरल बूंदें बुरी तरह घुलती जा रही हैं।

Aerosol pollution:if the dependence on thermal power plants in Maharashtra is not reduced, then the pollution level generated due to this will go into the red zone