कोलकाता। पश्चिम बंगाल में दुर्गा मूर्ति विसर्जन मामले को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कोई मेरा गला काट सकता है लेकिन कोई भी मुझे यह नहीं बता सकता कि क्या करना है। मैं शांति बनाए रखने के लिए जो कर सकती हूं, वो करूंगी।

कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर ममता ने दिया जवाब

पश्चिम बंगाल में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर रोक को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार का फैसला पलट दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि मुहर्रम और मूर्ति विसर्जन के लिए अलग-अलग रूट हों। हाईकोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि प्रतिबंध आखिरी विकल्प नहीं है। आखिरी विकल्प का इस्तेमाल सबसे पहले नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि सरकार मनमानी नहीं कर सकती।

ममता बनर्जी ने दिया जवाब कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आप बिना किसी आधार के अधिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। सरकार को सिलसिलेवार कदम उठाने होंगे। हाईकोर्ट के फैसले पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि कोई मेरा गला काट सकता है लेकिन कोई भी मुझे यह नहीं बता सकता कि क्या करना है। मैं शांति बनाए रखने के लिए जो कर सकती हूं, वो करूंगी। कोर्ट ने आदेश में ममता सरकार के फैसले को पलट दिया बता दें कि ये मामला तब सामने आया जब पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने हाल में एक बयान जारी करके कहा था कि दशहरे वाले दिन शाम छह बजे तक ही प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि विजयादशमी के अगले दिन मुहर्रम है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन मामला सरकार की ओर से कहा गया कि सुरक्षा के मद्देनजर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर रोक लगाने का ऐलान किया गया। इसी फैसले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। जिस पर कोर्ट ने सरकार का फैसला पलट दिया। अब कोर्ट के फैसले पर ममता बनर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

