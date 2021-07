Weather: महाराष्ट्र के बाद 26 से 28 जुलाई तक इन सभी राज्यों में व्यापक से बहुत भारी बारिश की संभावना- IMD

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 25 जुलाई: मौसम विभाग ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में आज से लेकर 28 जुलाई तक अलग-अलग तारीखों पर कई राज्यों में भारी से बहुत ज्यादा बारिश होने का अनुमान जताया है। बता दें कि देश के कई राज्यों, खासकर महाराष्ट्र भारी बारिश के बाद बाढ़ की त्रासदी झेलने को मजबूर है। वहां मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। एनडीआरएफ की दर्जनों टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगी हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने देश के कई और राज्यों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है और दिल्ली के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं कि अलग-अलग राज्यों के लिए मौसम विभाग का अनुमान क्या है।

English summary

IMD expressed the possibility of heavy to very heavy rains in many states from Monday to Wednesday, including UP, HP, Uttarakhand and Haryana